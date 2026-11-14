НАТО в случае конфликта может остаться без топлива

НАТО в случае войны может столкнуться с дефицитом авиатоплива, пишет издание Politico. Ключевой фактор риска - стремительное сокращение числа НПЗ в Европе.

Эксперты указывают, что вместе с ускоренным отказом ЕС от ископаемого топлива это создает "опасные уязвимости" для обороноспособности альянса.

Большой конфликт в ближайшие 10 лет, затрагивающий европейские страны при усилении союзников из Северной Америки, приведет к резкому росту использования авиатоплива. При этом имеющиеся запасы не смогут покрыть спрос.