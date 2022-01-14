НАТО проведет крупнейшие за последние 40 лет учения

В НАТО анонсировали масштабные учения. Маневры начнутся в марте этого года. Тренироваться 40 тысяч человек из 28 государств будут на территории Норвегии и в Норвежском море. Для страны это самые крупные учения за последние 40 лет. Примечательно, что в маневрах примут участие страны-партнеры, не входящие в альянс.



К слову, Генсек НАТО в интервью заявил, что союз решил о приеме Украины и Грузии еще в 2008 году. Вот только сроки принятия стран в альянс не установлены до сих пор.