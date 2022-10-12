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НАТО действительно мог не выполнить некоторые из своих обещаний России - Боррель
Пример - как хорошо умеют передергивать факты западные власти. Вот он, смысл их любимой риторики, что "это другое!". Глава европейской дипломатии признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией. По словам Борреля, многие люди, в том числе в его окружении, считают, что именно это и привело к конфликту в Украине. Казалось бы, дошла до них вся суть происходящего и правда! Но нет. Боррель тут же заявил: "Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит". И будто под неким американским гипнозом продолжил:"Защищая Украину, Европа "обороняет саму себя". И что самое забавное - глава европейской дипломатии уже боится говорить вслух о европейском единстве в вопросе антироссийских санкций.
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