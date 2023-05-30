НАТО должен выглядеть героем: почему Запад переписывает историю?

"США хотят держать Европу в ежовых рукавицах. Альянс НАТО должен выглядеть героем, должен быть единственной силой на Западе и никто больше", - заявил Ги Меттан, журналист, писатель, политический деятель из Швейцарии, в проекте "Актуальное интервью".

"Мне очень неприятно наблюдать, что наши страны, которые претендовали на статус защитников правды, исторической справедливости и свободы слова, настолько манипулируют фактами", - добавил эксперт.