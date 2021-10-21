НАТО готовит генплан защиты от угрозы со стороны России

Агентство Рейтерс сообщает, что министры обороны стран НАТО намерены сегодня согласовать так называемый генеральный план защиты от нападения России. Этот документ будет содержать описание комплексной стратегии, которая предусматривает ведение войны в космосе, виртуальном пространстве и даже с применением ядерного оружия. Географически план предполагает ведение боевых действий по всему фронту на протяжении нескольких тысяч километров. Между тем, накануне министр обороны России Шойгу сообщил, что подготовлена новая оборонная доктрина Союзного государства. К этому вынуждает рост внешних угроз и постоянное давление извне на наши страны.