3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
НАТО готовит генплан защиты от угрозы со стороны России
Агентство Рейтерс сообщает, что министры обороны стран НАТО намерены сегодня согласовать так называемый генеральный план защиты от нападения России. Этот документ будет содержать описание комплексной стратегии, которая предусматривает ведение войны в космосе, виртуальном пространстве и даже с применением ядерного оружия. Географически план предполагает ведение боевых действий по всему фронту на протяжении нескольких тысяч километров. Между тем, накануне министр обороны России Шойгу сообщил, что подготовлена новая оборонная доктрина Союзного государства. К этому вынуждает рост внешних угроз и постоянное давление извне на наши страны.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП