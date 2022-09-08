Североатлантический альянс может возглавить внучка украинского коллаборациониста.

По информации телеканала CBC, на пост генсека НАТО рассматривают вице-премьера Канады Христи Фриланд. Она одна из наиболее рьяных сторонниц киевского режима на мировой арене. Среди ее преимуществ - знание русского языка и "особенностей работы Кремля".

Известно также, что дед Христи Фриланд в годы Второй мировой был пособником нацистов. Он активно сотрудничал с оккупантами и был главным редактором украиноязычных газет, в которых прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС.

В пользу этой кандидатуры говорит и гендерная повестка. Ранее в западной прессе сообщали, что следующим генсеком собираются утвердить женщину.



