НАТО одержало победу над "русским салатом"

Важная новость с саммита НАТО. "Русский салат", который смущал своим названием участников, потерпел от альянса сокрушительное поражение: теперь салат называется "традиционным". Присутствие этого блюда в меню вызвало громкий скандал: лидеры НАТО объявляют Россию прямой угрозой и при этом питаются салатом, который носит имя врага. Надо сказать, что меры оказались довольно мягкими - могли ведь переименовать в "салат по-киевски" или даже назвать "зеленски-салат". А уж если идти до конца, то нужно было запретить "русский салат" на территории стран "Большой семерки", а все его запасы конфисковать и заморозить.