НАТО опубликовало новую стратегию по космосу

Теперь Североатлантический альянс будет рассматривать околоземное пространство в разрезе принципов коллективной обороны. Если хоть один член организации заявит об угрозе из космоса, в НАТО это расценят как нападение на альянс в целом. Кроме того, согласно новой стратегии, союзники также собираются включить космическое пространство в свои учения. Поэтому в ближайшие годы миру стоит ожидать более активные действия западных военных на орбите.