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НАТО отрабатывает сценарий ядерной войны
НАТО разворачивает военные учения "Стойкий полдень" по применению европейских ядерных сил. 14 стран - участниц альянса отрабатывают сценарий ядерной войны.
Как сообщает британская Daily Mail, американские дальние бомбардировщики B-52 и десятки других военных самолетов должны будут пролететь над Великобританией, Бельгией и Северным морем. Эти учения необходимы якобы для предотвращения ядерной атаки со стороны России. Маневры продлятся до 30 октября. Хотя НАТО и предупредило, что настоящие ядерные бомбы подвешиваться на самолеты не будут, жители Европы резко критикуют проведение масштабных учений.
Сколько топлива уйдет на заправку десятков боевых машин? И это в условиях острейшего дефицита тепла и энергии для европейских домохозяйств!
Широкомасштабные митинги в знак протеста против членства страны в НАТО не утихают в Италии в то время, как правительство намерено рассмотреть вопрос остановки промышленного производства на 30 дней - в период с декабря по февраль.
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