НАТО отрабатывает сценарий ядерной войны

НАТО разворачивает военные учения "Стойкий полдень" по применению европейских ядерных сил. 14 стран - участниц альянса отрабатывают сценарий ядерной войны.

Как сообщает британская Daily Mail, американские дальние бомбардировщики B-52 и десятки других военных самолетов должны будут пролететь над Великобританией, Бельгией и Северным морем. Эти учения необходимы якобы для предотвращения ядерной атаки со стороны России. Маневры продлятся до 30 октября. Хотя НАТО и предупредило, что настоящие ядерные бомбы подвешиваться на самолеты не будут, жители Европы резко критикуют проведение масштабных учений.

Сколько топлива уйдет на заправку десятков боевых машин? И это в условиях острейшего дефицита тепла и энергии для европейских домохозяйств!