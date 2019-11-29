НАТО планирует увеличивать оборонные расходы

НАТО увеличит свои расходы на 400 миллиардов долларов к 2024 году, - заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Только за этот год финансирование возросло на 74 миллиарда. При этом Столтенберг подчеркнул, что страны-участницы должны повышать свои денежные вложения не ради того, чтобы "доставить удовольствие президенту Дональду Трампу". Напомним, накануне в НАТО договорились о перераспределении расходов на содержание альянса: решено снизить финансирование со стороны Вашингтона и увеличить поступления из Берлина.