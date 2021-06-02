НАТО под прикрытием учений собирается поставить в Украину современное оружие

Будущие учения НАТО "Морской бриз" - только повод для эскалации конфликта на востоке Украины. Как отмечает Минобороны России, под прикрытием учений Североатлантический альянс поставит в "незалежную" современное оружие. После отработки маневров оно перейдет украинским войскам и националистическим формированиям возле Донбасса. Таким образом США собираются тайно простимулировать вооруженные силы Украины. А это в свою очередь чревато новым витком кровавого противостояния в Донецкой и Луганской областях.