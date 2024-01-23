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НАТО подписал контракты на закупку сотен тысяч снарядов

В НАТО обсуждают новые закупки вооружения - подписаны контракты на сотни тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Попытка оскалить зубы обойдется альянсу в 1,2 млрд евро. Резервы военного блока иссякли на фоне безрезультативной поддержки Киева, чего нельзя сказать о военных амбициях.

Примечательно, что рядовую закупку обычного вооружения НАТО преподнес как из ряда вон выходящее действо по своему оснащению: для подписания документов организовали специальную церемонию в Брюсселе с участием генсека организации Йенса Столтенберга.

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