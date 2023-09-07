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НАТО посылает России сигнал
НАТО посылает России сигнал - такой символизм Запад решил придать военным учениям в Балтийском море "Северное побережье - 2023". Организатором выступает военно-морской флот Германии. С сегодняшнего дня и по 24 сентября совместные действия отработают 30 кораблей, подводные лодки,15 самолетов и 3 тысячи 200 солдат из Литвы, Эстонии, Бельгии, Дании, США, Франции, Норвегии, Польши, Финляндии и Швеции. Главком ВМС Германии заявил, что так "они посылают России сигнал о том, что все партнеры проявляют бдительность".
А около наших границ в Литве в разгаре международные маневры инженерных войск. Участие принимают более 900 солдат из Латвии, Эстонии, Польши, Бельгии, Чехии, США, Великобритании и Венгрии. Основная часть учений разворачивается на полигоне имени генерала Жукаускаса в Пабраде.
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