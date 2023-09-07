НАТО посылает России сигнал - такой символизм Запад решил придать военным учениям в Балтийском море "Северное побережье - 2023". Организатором выступает военно-морской флот Германии. С сегодняшнего дня и по 24 сентября совместные действия отработают 30 кораблей, подводные лодки,15 самолетов и 3 тысячи 200 солдат из Литвы, Эстонии, Бельгии, Дании, США, Франции, Норвегии, Польши, Финляндии и Швеции. Главком ВМС Германии заявил, что так "они посылают России сигнал о том, что все партнеры проявляют бдительность".