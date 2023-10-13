НАТО приступает к практическому выполнению своих новых военных планов

У НАТО военные амбиции растут. Альянс начинает практическое выполнение своих новых военных планов, в том числе размещение сил у границ Российской Федерации и адаптацию своих командных структур. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса.