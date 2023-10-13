3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
НАТО приступает к практическому выполнению своих новых военных планов
У НАТО военные амбиции растут. Альянс начинает практическое выполнение своих новых военных планов, в том числе размещение сил у границ Российской Федерации и адаптацию своих командных структур. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса.
Кроме того, НАТО работает над совершенствованием логистики для быстрой переброски подкрепления на восточный фланг. Столтенберг также анонсировал проведение НАТО ежегодных ядерных учений «Стойкий полдень» - они развернутся на территории Италии, Хорватии и Средиземного моря.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября