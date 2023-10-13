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НАТО приступает к практическому выполнению своих новых военных планов

У НАТО военные амбиции растут. Альянс начинает практическое выполнение своих новых военных планов, в том числе размещение сил у границ Российской Федерации и адаптацию своих командных структур. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса.

Кроме того, НАТО работает над совершенствованием логистики для быстрой переброски подкрепления на восточный фланг. Столтенберг также анонсировал проведение НАТО ежегодных ядерных учений «Стойкий полдень» - они развернутся на территории Италии, Хорватии и Средиземного моря.

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