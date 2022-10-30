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НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке

НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке

НАТО призвала Россию изменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, заявила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наReuters.

"Мы призываем Россию срочно возобновить сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается", -сказала Лунгеску.

Также она призвала не делать из продовольствия "оружие" и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены.

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