НАТО продолжит работать над сохранением ДРСМД и усилением контроля над вооружениями

НАТО продолжит работать над сохранением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и усилением контроля над вооружениями. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг отметил, что после объявления США о выходе из соглашения у России есть еще полгода для подтверждения своей приверженности условиям договора. Напомним, Вашингтон призвал Москву уничтожить ракету 9-М-729, которая якобы по своим характеристикам нарушает договор. Кремль назвал требования американских коллег необоснованными. 2 февраля США официально приостановили участие в договоре. Ответ России стал зеркальным.