ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

НАТО проводит крупнейшие международные учения "Северный лес"

Порядка 2 тыс. американских солдат, почти 3 сотни норвежцев и 4,5 тыс. финнов принимают участие в международных учениях НАТО "Северный лес".

До конца недели военные формирования будут отрабатывать ведение боевых действий в лесистой местности.

Учения являются крупнейшими тренировочными маневрами за полярным кругом Финляндии за последнее время.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все