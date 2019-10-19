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НАТО проводит секретные учения на случай ядерной войны

Об этом сообщают немецкие СМИ. Отмечается, что маневры под названием "Стойкий полдень" начались на этой неделе. В их рамках военные отрабатывают безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах, тренировочные полеты проходят без бомб.

Журналисты связывают эти учения с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, США и Россия в августе официально вышли из соглашения.

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