НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения

Участие в них принимают около 700 человек из государств - членов Североатлантического альянса, стран-партнеров, промышленных и научных кругов. Главная цель - отработать координацию между союзниками и проведение военных операций в киберпространстве. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО создает систему кибернетических сил: в нее планируется включить национальные элементы, которые могут быть задействованы при наступательных миссиях.