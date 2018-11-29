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НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения

Участие в них принимают около 700 человек из государств - членов Североатлантического альянса, стран-партнеров, промышленных и научных кругов. Главная цель - отработать координацию между союзниками и проведение военных операций в киберпространстве. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО создает систему кибернетических сил: в нее планируется включить национальные элементы, которые могут быть задействованы при наступательных миссиях.

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