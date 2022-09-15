3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
НАТО рассматривает возможность расширения задач миссии в Ираке
НАТО рассматривает возможность расширения задач своей миссии в Ираке. Это сообщил новый глава представительства альянса в этой стране генерал-лейтенант Джованни Инуччи. Во время встречи с министром иностранных дел стороны обсудили "задачи, которые выполняет миссия НАТО в Ираке, включая профессиональную подготовку сил безопасности, предоставление консультативной поддержки в военной области".
США является посмешищем для всего мира - об этом экс-президент Дональд Трамп написал в своем Telegram-канале:
Теперь мы официально живем в военизированном полицейском государстве, с фальсифицированными выборами и всем остальным. Наша страна является посмешищем для всего мира.
Величия Соединенных Штатов больше нет, резюмировал политик.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов