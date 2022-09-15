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НАТО рассматривает возможность расширения задач миссии в Ираке

НАТО рассматривает возможность расширения задач своей миссии в Ираке. Это сообщил новый глава представительства альянса в этой стране генерал-лейтенант Джованни Инуччи. Во время встречи с министром иностранных дел стороны обсудили "задачи, которые выполняет миссия НАТО в Ираке, включая профессиональную подготовку сил безопасности, предоставление консультативной поддержки в военной области".

США является посмешищем для всего мира - об этом экс-президент Дональд Трамп написал в своем Telegram-канале:

Теперь мы официально живем в военизированном полицейском государстве, с фальсифицированными выборами и всем остальным. Наша страна является посмешищем для всего мира.

Величия Соединенных Штатов больше нет, резюмировал политик.

Фото: pixabay.com

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