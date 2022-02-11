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НАТО размещает дополнительный контингент на юго-востоке Европы

НАТО продолжает наращивать свое присутствие на Востоке и размещает военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Кадры переброски техники США появились в СМИ. В списке стран нет Венгрии. Накануне глава МИД этой страны заявил, что Будапешт не станет соглашаться с размещением дополнительных войск.

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