НАТО развернуло учения военно-воздушных сил в Эстонии

НАТО разворачивает очередные учения военно-воздушных сил. На этот раз в Эстонии.

Истребители ВВС Германии и Испании проведут в небе серию тренировочных полетов на малых высотах. География учений охватывает восточную, южную и центральную части страны. При этом воздушные суда не станут опускаться ниже 152 метров. Окончание маневров запланировано на полдень воскресенья.