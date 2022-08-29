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НАТО развернуло учения военно-воздушных сил в Эстонии

НАТО разворачивает очередные учения военно-воздушных сил. На этот раз в Эстонии.

Истребители ВВС Германии и Испании проведут в небе серию тренировочных полетов на малых высотах. География учений охватывает восточную, южную и центральную части страны. При этом воздушные суда не станут опускаться ниже 152 метров. Окончание маневров запланировано на полдень воскресенья.

Напомним, ВВС стран НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах эстонского Эмари и литовского Шяуляя.


Фото: pixabay.com

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