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НАТО усилит военное присутствие в Балтике

Нельзя оставить без внимания военную активность у границ Союзного государства. Варшава намерена обратиться к НАТО с просьбой увеличить количество солдат на границе с Россией, а также разместить их на постоянных базах. Об этом заявил замглавы МИД страны. Сейчас в Польше находятся около 10 тысяч солдат Североатлантического альянса. Предложение о расширении контингента будет озвучено во время саммита НАТО в конце июня.

Масштабные учения в Восточной Европе

В данный момент на территории Польши идут военные учения Defender Europe и Swift Response. Также сегодня стартуют маневры "Еж" в Эстонии с участием 15 тысяч военнослужащих из 10 стран. Это самые крупные учения на территории Эстонии за последние десятилетия.

НАТО допускает усиление своего военного присутствия в регионе Балтики, пока будет проходить процедура вступления Финляндии и Швеции в Альянс. Со стороны Москвы уже прозвучало предупреждение, что в случае, если Финляндия вступит в НАТО и Альянс разместит на ее территории свое вооружение, Россия усилит свои войска на общей границе.

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