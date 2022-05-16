НАТО усилит военное присутствие в Балтике

Нельзя оставить без внимания военную активность у границ Союзного государства. Варшава намерена обратиться к НАТО с просьбой увеличить количество солдат на границе с Россией, а также разместить их на постоянных базах. Об этом заявил замглавы МИД страны. Сейчас в Польше находятся около 10 тысяч солдат Североатлантического альянса. Предложение о расширении контингента будет озвучено во время саммита НАТО в конце июня.

Масштабные учения в Восточной Европе

В данный момент на территории Польши идут военные учения Defender Europe и Swift Response. Также сегодня стартуют маневры "Еж" в Эстонии с участием 15 тысяч военнослужащих из 10 стран. Это самые крупные учения на территории Эстонии за последние десятилетия.