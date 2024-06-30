НАТО усиливает позиции в Польше

Запад укрепляет восточные границы НАТО. В польском городе Повидз планируют в 2025 году ввести в эксплуатацию военную базу, которая станет самым важным объектом изо всех, созданных альянсом за более чем 30 лет. По заявлению командования, стратегическое расположение базы дает множество вариантов транспортировки и поставок. Всего на объекте будут храниться 85 танков, 190 бронемашин, 35 артиллерийских орудий и боеприпасы. Уже направлена первая партия техники и вооружений: 14 танков М1 "Абрамс" и бронеавтомобиль М88. База находится примерно в 400 километрах от украинской границы.