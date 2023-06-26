3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
НАТО усиливает военную инфраструктуру в Литве
Свои планы на это лето, видимо, есть и у блока НАТО, который с 1991 года нам обещал не расширяться на Восток, обещал, что не будет размещать свои ПРО в Европе, а по факту они уже со всей своей армадой стоят по периметру всей границы с Беларусью.
И вот уже в Вильнюс прибыли секретарь НАТО и министр обороны Германии. Вместе будут наблюдать за совместными литовско-немецкими учениями в 10 километрах от нашей границы. В маневрах примут участие 320 единиц боевой техники. А вот с военными там все как-то печально. Воинствующие из НАТО на все это посмотрели и решили срочно увеличить численный состав немецкой бригады в Литве до 4 тысяч. Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе утвердят переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к боевой системе противовоздушной обороны. Наши "Полонезы" и "Искандеры" тут же попросили уточнить координаты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей