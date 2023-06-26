НАТО усиливает военную инфраструктуру в Литве

Свои планы на это лето, видимо, есть и у блока НАТО, который с 1991 года нам обещал не расширяться на Восток, обещал, что не будет размещать свои ПРО в Европе, а по факту они уже со всей своей армадой стоят по периметру всей границы с Беларусью.

И вот уже в Вильнюс прибыли секретарь НАТО и министр обороны Германии. Вместе будут наблюдать за совместными литовско-немецкими учениями в 10 километрах от нашей границы. В маневрах примут участие 320 единиц боевой техники. А вот с военными там все как-то печально. Воинствующие из НАТО на все это посмотрели и решили срочно увеличить численный состав немецкой бригады в Литве до 4 тысяч. Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе утвердят переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к боевой системе противовоздушной обороны. Наши "Полонезы" и "Искандеры" тут же попросили уточнить координаты.