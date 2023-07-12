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НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Украине
В Вильнюсе сегодня продолжится саммит НАТО. В повестке - обсуждение расходов на оборону и снабжение оружием Украины. Первый день запомнился пафосными речами и обещаниями. Эстония, Литва и Латвия намерены дать альянсу "еще больше возможностей для сдерживания, усиления бдительности и проведения масштабных учений". По словам генсека НАТО Столтенберга, главная цель двухдневного сбора - увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине. По итогам первого дня страны-участницы приняли итоговое коммюнике.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины для достижения совместимости ее вооруженных сил со стандартами западного военного блока. Одним из пунктов документа значится упрощение процесса присоединения. Вот только дверь в альянс для Киева по-прежнему закрыта. Зеленскому не удалось добиться приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, информирует "Гардиан".
В Госдепе в свою очередь заявили, что Украину сейчас не возьмут в альянс, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией.
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