НАТО увеличит военные расходы в 2021 году

Страны НАТО планируют увеличить суммарные расходы в текущем году более чем на 4%. Всего траты на вооружение альянса составят чуть более триллиона долларов. Об этом было заявлено в отчете, опубликованном в преддверии саммита глав государств НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Из этой суммы свыше двух третей составят военные расходы США. Они выделят 726 миллиардов долларов. Оставшуюся сумму предоставят остальные 29 государств альянса.