НАТО в ходе учений впервые отработало действия по статье о коллективной безопасности

Запад продолжает нагнетать и без того непростую обстановку. НАТО впервые отработало на военных учениях применение 5-й статьи принципа коллективной обороны. Она предусматривает, что нападение на одного участника Североатлантического альянса является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех его членов. Сценарий был отработан в ходе военно-морских учений в прибрежных регионах Эстонии и Латвии с участием сил ВМС из 14 стран - членов альянса. В рамках маневров проводились десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям.