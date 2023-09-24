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НАТО в ходе учений впервые отработало действия по статье о коллективной безопасности
Запад продолжает нагнетать и без того непростую обстановку. НАТО впервые отработало на военных учениях применение 5-й статьи принципа коллективной обороны. Она предусматривает, что нападение на одного участника Североатлантического альянса является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех его членов. Сценарий был отработан в ходе военно-морских учений в прибрежных регионах Эстонии и Латвии с участием сил ВМС из 14 стран - членов альянса. В рамках маневров проводились десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям.
Литва на следующей неделе намерена провести собственные учения у границ с Калининградской областью России. В ходе тренировки будут применяться имитационные боеприпасы, пиротехника и дымовые заряды, а также будет осуществляться передвижение военной техники.
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