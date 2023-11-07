ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

НАТО выходит из ДОВСЕ

НАТО намерено бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В США уже даже определились с датой - 7 декабря. Заявляется, что шаг последовал за формальным выходом России из соглашения. Но аналитики отмечают, приостановка участия даст НАТО больше гибкости в размещении сил как у границ Украины, так и Союзного государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все