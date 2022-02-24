НАТО задействует план обороны в связи с военной операцией России в Украине - будут развернуты дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части Альянса. Такое решение было принято 24 февраля в Брюсселе по итогам экстренного заседания. Представители стран Альянса провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Она предполагает проведение консультации при опасности для одной или нескольких стран - членов НАТО. Было заявлено, что в НАТО воспринимают действия России как угрозу Североатлантическому альянсу. Завтра, 25 февраля, состоится онлайн-саммит НАТО по Украине.