ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

НАТО запустила европейскую программу подготовки военных пилотов

НАТО запустила европейскую программу подготовки военных пилотов

Об этом сообщает ТАСС. Тренировочные центры для обучения военных пилотов откроются в 11 государствах НАТО. На данный момент свое участие в программе подтвердили министры обороны Болгарии, Венгрии, Греции, Иcпании, Пoртугалии, Румынии, Севернoй Македонии, Турции, Чернoгории и Хорватии.

Страны-участницы уже приступили к обсуждению перспектив максимально полного совместного использования существующих учебных центров для летного состава.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все