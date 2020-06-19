Об этом сообщает ТАСС. Тренировочные центры для обучения военных пилотов откроются в 11 государствах НАТО. На данный момент свое участие в программе подтвердили министры обороны Болгарии, Венгрии, Греции, Иcпании, Пoртугалии, Румынии, Севернoй Македонии, Турции, Чернoгории и Хорватии.



Страны-участницы уже приступили к обсуждению перспектив максимально полного совместного использования существующих учебных центров для летного состава.



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