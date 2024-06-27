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Натовские армии в кризисе
Армии стран НАТО неудержимо сокращаются численно, и пополнить их просто некем, сообщает британская "Файнэншл таймс". Единственное утешение для милитаристов - эстонские Вооруженные Силы, которые выросли на четверть. Однако вряд ли они могут служить альянсу главной опорой в ситуации, когда другие европейские армии деградируют. Британские Вооруженные Силы насчитывают сейчас 73 тыс. штыков (такими малочисленными они не были с начала XVIII века), сокращаются армии Франции, Италии и Германии, даже американцы недосчитаются в текущем году 25 процентов рекрутов из запланированного к призыву мобилизационного объема. Пока альянс выручает наличие давнишних запасов оружия, часть которого относится к разряду высокотехнологичного. Проблема, однако, еще и в том, что оружие это активно передается Украине, отчего по многим категориям возник острый дефицит, а восполнить его оказалось невозможным из-за деградации военных производств и деиндустриализации Европы со Штатами.
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