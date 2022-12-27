Натовские танки "Абрамс" следуют в направлении Кракова

НАТО обостряет ситуацию в регионе и наращивает присутствие на своем восточном фланге. В Сети вновь появились кадры переброски военной техники. Зафиксирован эшелон с танками "Абрамс", который, по словам очевидцев, следует в направлении Кракова.

Североатлантический альянс, который десятилетиями нас обманывал о своих якобы оборонительных задачах и "нерасширении на Восток", стремительно разрастается. Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО уже в наступающем году. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "процесс ратификации будет завершен своевременно".