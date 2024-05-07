Натовское оружие будет производиться в Украине

В Украине запустили выпуск мин натовского калибра - 60 миллиметров. Об этом сообщило руководство концерна "Укроборонпром". При этом значительная часть средств для производства - украинская. Как признают в концерне, собственных мощностей у них недостаточно, чтобы вести войну на паритетных условиях. Но это только начало. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что оружие должно производиться в Украине при поддержке европейских фирм. Это, по его мнению, позволит сэкономить на расходах на транспортировку. Таковы планы западных союзников Киева: Украину сделают не только полигоном для испытаний натовского оружия, но и цехом для его производства.

