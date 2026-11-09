Нацбанк Украины ухудшил инфляционный прогноз

Украинцы готовятся к новому скачку цен. Нацбанк страны ухудшил прогноз инфляции к концу 2026 года до 12,5 %. Главными драйверами стали удорожание топлива, логистический кризис и дефицит в энергосистеме.

По мнению экспертов, до конца зимы цены на базовую продуктовую корзину могут взлететь еще на 40 %. За год стоимость рыбы выросла на 23 %, подсолнечного масла - более чем на 21 %, а хлеб прибавил в цене 15,5 %.

Настоящим шоком для населения стал рост цен на транспортные услуги - они подорожали на 38 %. Не лучше обстоят дела и с коммуналкой - счета за водоснабжение выросли почти на 88 %.