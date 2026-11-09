Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 12,5 %

Украинцы готовятся к новому скачку цен. Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 12,5 %.

Главными драйверами стали удорожание топлива, логистический кризис и дефицит генерации в энергосистеме.

По оценкам экспертов, до конца зимы цены на базовую продуктовую корзину могут взлететь еще до 40 %. Причем экономическое пике граждане ощущают в магазинах уже сейчас.

За год стоимость рыбы выросла на 23 %, подсолнечного масла - более чем на 21 %, а хлеб прибавил в цене 15,5 %.

Однако настоящим шоком для населения стал взрывной рост на транспортные услуги, которые подорожали на 38 %. Не лучше дела и с коммуналкой - счета за водоснабжение взлетели почти на 88 %.