Нацбанк Украины сообщил о сокращении международных резервов

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение международных резервов республики. Их размер к концу года составит чуть более 29 миллиардов долларов. В 2023-м резервы сократятся еще на миллиард. При этом внешний госдолг Украины ранее достиг абсолютного рекорда в истории - до 93 миллиардов долларов. В текущем году Киев должен выплатить МВФ, от которого недавно получил очередной транш, около двух с половиной миллиардов. Напомним, Украина является третьей в мире страной по долгам перед МВФ.