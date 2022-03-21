Националист "Азова" уехал в Европу как "мирный" беженец из Украины

"Мирный" беженец прибыл из Украины в Польшу. Некий Артем Бонов - националист "Азова" - бежал в Европу от возможных притеснений со стороны военнослужащих России. Вероятно, рассчитывает на польское гражданство и пособие. В Варшаве такой боевик-русофоб сойдет за своего.