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Националисты из теробороны Украины компрометируют сами себя в соцсетях
Прикрываются мирным населением. Националисты из территориальной обороны Украины компрометируют сами себя. В соцсетях то и дело появляются видео, которые разоблачают грязные методы ведения боевых действий. Прятки в детском саду - это уже стало нормой. Как и пометки большими буквами на окнах и возле школ "дети", там, где устроили военные гнезда. После того, как такие занятые объекты попадают под удар, появляются вбросы о погибших мирных жителях.
Гаубица Д-30 Сил территориальной обороны, прикрываясь жилым массивом, ведет огонь. Кадры, которые уж точно не покажут в западных СМИ.
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