Националисты попытались сорвать встречу Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске

Украинские националисты попытались сорвать встречу президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске. Радикалы пришли на митинг и кричали "Позор!", а также требовали наказать коррупционеров. Стражи порядка оттеснили пикетчиков. Во время столкновений полиция использовала слезоточивый газ. Сообщается, что пострадавших и задержанных в результате инцидента нет. Это далеко не первая акция протеста радикалов за время предвыборной кампании Порошенко. Ранее митинги проходили и в других городах, в Киеве двоих протестующих задержали.



Лидером президентского рейтинга в Украине за две недели до выборов остается шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживают 34 % граждан страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".



На второй позиции лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 14 %. На третьем месте действующий президент Петр Порошенко - у него 12,9 %.