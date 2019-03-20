3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Националисты попытались сорвать встречу Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске
Украинские националисты попытались сорвать встречу президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске. Радикалы пришли на митинг и кричали "Позор!", а также требовали наказать коррупционеров. Стражи порядка оттеснили пикетчиков. Во время столкновений полиция использовала слезоточивый газ. Сообщается, что пострадавших и задержанных в результате инцидента нет. Это далеко не первая акция протеста радикалов за время предвыборной кампании Порошенко. Ранее митинги проходили и в других городах, в Киеве двоих протестующих задержали.
Лидером президентского рейтинга в Украине за две недели до выборов остается шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживают 34 % граждан страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
На второй позиции лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 14 %. На третьем месте действующий президент Петр Порошенко - у него 12,9 %.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва