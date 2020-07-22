Национальная полиция Украины усиливает меры безопасности

В Харькове был задержан один из сообщников террориста, который накануне захватил автобус в Луцке. У мужчины изъяли гранаты, пистолеты ТТ с глушителем и патроны. Глава МВД страны Арсен Аваков также заявляет о других сообщниках террориста. Между тем, правоохранительные органы Украины возбудили два уголовных дела в отношении террориста из Луцка. Напомним, он удерживал в заложниках 13 человек.