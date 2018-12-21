Национальное собрание Франции одобрило меры по преодолению экономического кризиса

Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило меры по преодолению экономического кризиса. Ранее их предложил президент Эммануэль Макрон в ответ на протесты "желтых жилетов". Обсуждение законопроекта длилось более 13 часов, теперь его должен утвердить сенат. Среди уступок Макрона повышение минимальной зарплаты, поддержка пенсионеров, выплаты годового бонуса и отмена налога на сверхурочные часы работы.