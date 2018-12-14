Национальное собрание отклонило вотум недоверия правительству Макрона

Голосование инициировала парламентская оппозиция в связи с протестами "желтых жилетов". В поддержку вотума выразились всего 70 депутатов при необходимых 289. Впрочем, исход победы правительства для многих был предсказуемым - у партии президента Макрона "Вперед, Республика!" 309 мест в нижней палате парламента. Это больше половины.