Национальный день отмечает Камерун

У Беларуси и Камеруна есть потенциал для укрепления сотрудничества. Одним из элементов может стать увеличение поставок из нашей страны современной автомобильной, сельскохозяйственной техники, фармацевтической продукции и высококачественных продуктов питания. Это подчеркнул белорусский лидер в поздравлении президенту Камеруна по случаю праздника - Национального дня этой центральноафриканской республики. Также Минск придает большое значение и эффективному взаимодействию с Яунде на международных площадках.