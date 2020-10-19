Национальный стадион Варшавы переоборудуют под госпиталь

В Варшаве для борьбы с коронавирусом построят полевой госпиталь прямо на национальном стадионе. Это будет временная больница на 500 мест. Использовать ее планируют, как только закончатся места в польских стационарах. К слову, количество случаев заражения COVID в Польше уже превысило 175 тысяч. За последние сутки выявлено более 8 с половиной тысяч новых заболевших.