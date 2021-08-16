Национальный траур - в Ливане скорбят по погибшим от взрыва резервуара с топливом

Причиной взрыва цистерны с бензином в Ливане могла стать стрельба. "По предварительным данным, сын владельца участка, где располагался резервуар, открыл огонь по грабителям топлива", - сообщают СМИ. В момент ЧП поблизости находились около 200 человек. 28 погибли, десятки пострадали (нескольким раненым требуется операция за рубежом). Сегодня в Ливане день национального траура. Президент Беларуси направил соболезнование главе страны Мишелю Наиму Ауну, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.