Нацистская чрезвычайная ситуация объявлена в Дрездене

Нацистскую чрезвычайную ситуацию объявили в Дрездене. Власти, обеспокоенные нарастающей популярностью правых взглядов в городе, приняли резолюцию под названием "НацизмуНеМесто". Согласно документу, городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий. К слову, с ними столица Саксонии - Дрезден - связана давно. Именно эта федеральная земля является главной базой поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии", здесь зародилось антиисламское движение "Пегида". А еще именно Дрезден первый по числу антимигрантских демонстраций и проявлений насилия по отношению к иностранцам.