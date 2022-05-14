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Нацистская символика шагает по Европе

Война с памятниками в Европе не останавливается. В Словакии осквернили монумент советским воинам-освободителям. В курортном городе Пьештяны на постаменте памятника нарисовали символ украинского нацбатальона "Азов". Москва потребовала от Братиславы привести сооружение в первозданный вид, а также найти и наказать всех виновных.

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