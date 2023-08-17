Nature: 70 % всех американских материалов о науке сомнительны

Науку своими руками в США научились лепить искусно. Грубые фальсификации и последующие разоблачения там уже давно не редкость. Но недавние факты сродни удару ниже пояса. Стэнфордский университет - частный, дорогой, один из самых авторитетных и престижных в Америке - оказался замешан в грязных манипуляциях.

Данные придумывал не просто кто-то там где-то в кампусе. А президент университета Марк Тессье-Лавинь и его команда исследователей. При этом известный руководитель подал в отставку.

Независимая комиссия обнаружила ошибки и искажения в научных трудах в сфере нейробиологии, автором и соавтором которых был Марк Тессье-Лавинь. Они и его команда манипулировал статистикой по итогам экспериментов над людьми с болезнью Альцгеймера. Очевидные искажения содержались в 5 работах из 12. Примечательно, что изначально ошибки в работах президента Стэнфорда обнаружил первокурсник.





Да, Тессье-Лавинь за подлог покинет пост, но останется преподавать в Стэнфорде. А как же миллионы людей, ожидавших лечения методом ученого? Как говорится, ваши ожидания - ваши проблемы.

Самое интересное, что в американской науке наметилась самая настоящая эпидемия лжи. Еще в 2017 году в профильном журнале Nature вышла шокирующая статья. По мнению авторов, 70 % всех материалов о науке, мягко говоря, сомнительны, так как результаты экспериментов и изысканий воспроизвести просто невозможно.

Журнал пошел дальше и опросил почти 7 тыс. ученых. Треть из них призналась в плагиате или фальсификации данных. Оказалось, чем старше работник, тем чаще он готов пойти наискажение данных илиподгонку результатов. Например, среди респондентов в возрасте таковых оказалось почти 40 %, кто был причастен как минимум к одному такому случаю.





Результат исследований слишком больно ударил по научному сообществу. Из-за этого даже был придуман термин "непроверяемая наука". Подлил масла в огонь и знаменитый профессор биологии и психологии Дидерик Штапель. Ученый заявил, что десятилетиями подгонял данные под нужный результат.