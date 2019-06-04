"Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина продан более чем за 9 миллионов фунтов

Более чем за 9 миллионов фунтов продан "Натюрморт с сиренью" советского художника-авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина. При этом предварительная оценочная стоимость картины составляла 1,5 миллиона. Таким образом это самое дорогое произведение русского художника, проданное на аукционах дома Christie's.